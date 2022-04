Fred se aposentará em 21 de julho deste ano - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 11/04/2022 16:01 | Atualizado 11/04/2022 16:02

Rio - Fred confirmou que se aposentará no meio desta temporada, na data de 21 de julho, em comemoração aos 120 anos do Fluminense. Mesmo assim, diretoria do clube, por ora, não pensa ir ao mercado para contratar um centroavante para substituí-lo, de acordo com o portal "NetFlu".

Apesar da perda de uma peça importante para o time tricolor, é de entendimento interno que existem boas opções no elenco. Germán Cano é titular incontestável, com gols em todos os clássicos cariocas e autor dos três gols que consagraram o título de campeão carioca.

Também há possibilidade de uma nova chance ser dada a John Kennedy, depois da recuperação de cirurgia feita no quinto metatarso do pé direito em virtude de uma fratura sofrida jogando bola nas férias. Mesmo com a imagem arranhada em virtude do episódio, o moleque de Xerém ainda é visto como um jogador de potencial.

Outro jogador que pode ser aproveitado é Willian Bigode, que é um atacante que pode atuar centralizado se houver necessidade. Além de poder contar com o jovem Samuel, que foi emprestado e disputou o Campeonato Carioca pelo Nova Iguaçu, fez boas atuações e marcou seis gols durante a competição.