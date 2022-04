Abel Braga lamenta empate do Fluminense no Maracanã - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 09/04/2022 19:59

Rio - A partida do Fluminense na estreia do Brasileirão contra o Santos, com um empate sem gols neste sábado, no Maracanã, frustrou a torcida do Tricolor, que viu o seu time ser impor sobre o Flamengo, na conquista do Carioca. No entanto, para o técnico Abel Braga, em entrevista coletiva, a equipe "deixou tudo em campo".

"O meio pode ter sentido a falta do Ganso? Pode ser. Só que um time que troca tantos passos, tem 23 finalizações contra três… não tem muito o que comentar. É dar parabéns para o Santos, que veio com essa proposta. E conseguiu. Eu não sou de falar na corrente antes do jogo e no final. Hoje fiz questão de falar. Hoje eu saio daqui orgulhoso", afirmou Abel Braga.



"Foi brilhante? Não. A minha equipe deixou tudo em campo. Não tinha como dar mais 2%. Foi motivo de orgulho. Nem sempre vai dar. O Santos é grande, tem camisa. Não queria esse resultado, lógico. Os números dizem isso. Paciência. No fundo, eles tiveram a estratégia certa. Não houve problema de finalização. Não conseguimos", completou.