Fluminense x Santos - Maracanã - 1ª rodada do Campeonato BrasileiroFoto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 09/04/2022 18:26

Rio - Na abertura do Campeonato Brasileiro, o Fluminense estreou a primeira rodada contra o Santos em um empate sem gols na tarde deste sábado, no Maracanã. Além disso, não teve a presença criativa de Ganso no meio-campo, o que dificultou para a equipe tricolor ter precisão na infiltração pela defesa do clube paulista.

Com algumas alterações, o Fluminense entrou em campo com o retorno do zagueiro Nino e lateral-direito Calegari. A novidade ficou por conta de Nathan, que foi escolhido por Abel Braga para substituir Ganso. No entanto, por não ter tido espaço nas últimas partidas, ficou nítida a falta de ritmo e dificuldade para se entrosar com o time tricolor.



Nos primeiros minutos da partida, o Fluminense tentou sufocar o Santos e, em duas oportunidades, aos 9 minutos da primeira etapa, quase abriu o placar com Germán Cano. Por outro lado, o atacante argentino foi bloqueado pelo zagueiro Maicon na primeira chance dentro da área, e na segunda chance chutou fraco na direção do goleiro João Paulo.



Por sua vez, o Santos teve também duas oportunidades com o lateral Madson, aproveitando a sobra dentro da área e chutando em cima da defesa do Fluminense, aos 25 minutos. Pouco tempo depois, aos 31, o meia Zanocelo apareceu de surpresa pela direita, arriscou o chute cruzado e obrigou Fábio em uma excelente defesa para desviar o perigo.



No entanto, aos 38 minutos, Cano apareceu novamente e quase abriu o placar após ter dominado a bola na linha da grande área, girou para esquerda e finalizou colocado no canto direito de João Paulo. No entanto, o goleiro do Santos pulou na hora certa e espalmou com segurança.

O Fluminense terminou o primeiro tempo com a posse de bola de 59%, enquanto o Santos ficou com 41%, demonstrando uma partida favorável ao Tricolor. Por outro lado, apesar de ter ficado um pouco mais de tempo com o comando do jogo, o time de Abel Braga não conseguiu destravar a defesa gerida pelo treinador argentino Fabián Bustos. O mesmo aconteceu com a equipe paulista, que teve menos oportunidades, mas também não propôs ter mais velocidade para criar novas jogadas.



O segundo tempo ficou marcado durante 20 minutos com duas equipes brigando e cometendo bastante faltas, mas sem criatividade para atiçar o adversário. Nathan fez uma partida mediana, não contribuiu, mas também não comprometeu a equipe de Abel Braga. No caso de Bustos, o Santos continuou com a mesma postura e não ameaçou.



Aos 20 minutos, Nathan foi substituído por Luiz Henrique, com a missão de movimentar mais o lado direito tricolor. No entanto, em busca de ritmo de jogo, o atacante não conseguiu mudar a dinâmica da partida. A metade da etapa final passou em branco com um jogo mais truncado do que no primeiro tempo.

Até que, aos 31 minutos, Luiz Henrique se destacou pela direita, onde cortou para esquerda e de longe, bateu colocado no canto direito de João Paulo. Por outro lado, a bola subiu um pouco mais e foi para fora. A chance acordou a torcida do Fluminense, que ficou com o grito de “gol” preso na garganta.

Aos 39 minutos, o Fluminense assustou o Santos com uma bola na trave. Na ocasião, após substituir Germán Cano, o veterano Fred recebeu a bola de Luiz Henrique dentro da área, finalizou firme e explodiu a trave de João Paulo. Por pouco, o artilheiro não abriu o placar para o Tricolor na reta final da partida.

Com o empate, o Fluminense estreou no Brasileirão com o ganho de apenas um ponto, mas com o gosto amargo de que poderia ter feito mais. Há tempo, e o Tricolor, sob o comando de Abel Braga, precisará se mobilizar para configurar a melhor equipe nesta temporada.