Abel BragaFoto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 08/04/2022 21:25 | Atualizado 08/04/2022 21:48

Rio - O Fluminense estreará no Campeonato Brasileiro com algumas mudanças. O técnico Abel Braga decidiu poupar o meia Ganso, mas contará com o retorno do zagueiro Nino e também do lateral-direito Calegari, após terem ficado fora da estreia na Sul-Americana, na última quarta-feira, contra o Oriente Petrolero, da Bolívia. A informação é do portal "GE".

Destaque nas últimas partidas, Ganso será preservado da longa maratona de jogos na temporada. Nino assume a vaga de David Duarte e Calegari garante o lugar de Samuel Xavier. Por outro lado, o volante Felipe Melo, que ainda se recupera de uma cirurgia no joelho, ficará também de fora da partida.

Provável escalação do Fluminense: Fábio; Nino, Manoel e David Braz; Calegari, André, Yago, Martinelli (Nathan) e Cris Silva; Arias e Cano. Técnico: Abel Braga.