Cano é um dos destaques do Fluminense - Marina Garcia / Fluminense

Cano é um dos destaques do FluminenseMarina Garcia / Fluminense

Publicado 08/04/2022 16:17 | Atualizado 08/04/2022 17:01

Rio - Atual campeão carioca, o Fluminense inicia o Campeonato Brasileiro bastante motivado. Sob o comando de Abel Braga, o Tricolor deverá novamente lutar pelas primeiras posições, como aconteceu nos últimos dois anos. A equipe do Jornal O Dia enxerga o Tricolor como um dos melhores grupos do país e acredita que a luta do clube das Laranjeiras será pelas primeiras posições.

Confira a opinião da equipe do Jornal O Dia:

Venê Casagrande: "A queda precoce na Libertadores não diminui o poder do Fluminense diante dos rivais. Pelo contrário. Acredito que o vexame diante do Olímpia pode ser uma motivação a mais aos atletas para a disputa do Brasileirão. Creio que o Tricolor irá brigar por uma vaga no G-5."

Lucas Figueiredo: "Com o título do Carioca nas mãos, o trabalho do técnico Abel Braga conseguiu respirar após a eliminação precoce na Libertadores. No entanto, apesar de ter um Germán Cano afiado no ataque, o Fluminense, sob o comando deste treinador e da atual diretoria, em seu último ano de gestão, terá que lidar com uma longa temporada pela frente e prováveis vendas de destaques da equipe tricolor"

Larissa Carvalho: "O Fluminense permanece com o formato de experiência e juventude, algo que pesa mais para o lado positivo do que negativo. As contratações de jogadores bem rodados, acostumados a vencer, dá garra ao time. Além disso, tem a fome de reconhecimento dos moleques oriundos da base de Xerém. Por isso, o Tricolor deve brigar além da classificação para a Libertadores."

Lucas Felbinger: "Entre os cariocas, quem inicia o Brasileirão melhor preparado é o Fluminense. Mesmo não sendo colocado como postulante ao título, é difícil imaginar que o Tricolor não garanta uma vaga na fase de grupos da Libertadores de 2023."

Pedro Logato: "O Fluminense entra para disputar o Brasileiro com uma força maior que nos últimos anos em que buscou uma vaga para a Libertadores. Porém, o elenco ainda é abaixo de Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG. Acredito que o Tricolor irá disputar as primeiras posições, mas para chegar ao título terá que fazer uma campanha de muita superação"

Leonardo Bessa: "Campeão Carioca, chega com moral para o Brasileirão. O técnico Abel Braga está conseguindo extrair o máximo de potencial técnico de alguns jogadores e tem tudo para fazer uma temporada nacional segura. Acredito que vá brigar por uma vaga na Libertadores da América."

Gabriel Orphão: "Embalado com a conquista do Campeonato Carioca, o Fluminense de Abel Braga pode ser uma surpresa na briga pelo título. No entanto, o elenco possui alguns atletas importantes com idade elevada, o que pode acabar atrapalhando em muitas situações, especialmente no final das partidas. O ponto positivo da equipe éGerman Cano. Com o argentino em ótima fase, o Tricolor deve brigar pela vaga na Libertadores."