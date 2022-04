Fred recebe faixa de campeão carioca - Divulgação / Fluminense

Publicado 08/04/2022 10:18

Rio - De bem com os torcedores após o título do Campeonato Carioca, o Fluminense retornou ao seu berço nesta sexta-feira para um treino aberto à torcida nas Laranjeiras. Principal ídolo do atual elenco tricolor, o atacante Fred foi abordado por tricolores na chegada à sede e falou sobre a sensação de voltar ao local.

“Tenho mais gols que o Pelé aqui”



Como é bom te ver em casa, ídolo! pic.twitter.com/nfcq1ruoYK — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 8, 2022

"Saudade desse tumultinho, muito bom sentir esse clima. Nesse lugar aqui, eu tenho mais gols que o Pelé", afirmou o jogador, que treinou pelo Fluminense no local de 2009 a 2016.

Antes da atividade começar, os jogadores receberam as faixas do título de Campeão Carioca de 2022. A última vez que o Fluminense havia feito um treino aberto para os torcedores havia acontecido em julho de 2019. Cerca de 2.700 lugares foram destinados dos tricolores para a atividade nas Laranjeiras.

O Fluminense vem embalado pelo título estadual sobre o Flamengo e também pela estreia com vitória sobre o Oriente Petrolero, pela Sul-Americana. Neste sábado, o Tricolor recebe o Santos, no Maracanã, na estreia do Brasileirão.