Publicado 08/04/2022 14:42

Nova camisa do Fluminense para 2022 Reprodução Rio - Fotos da nova camisa do Fluminense vazaram nas redes sociais nesta sexta-feira. As imagens passaram a circular na Web horas antes do lançamento oficial, programado para às 18h, em transmissão na "FluTV", canal oficial do clube no YouTube.

Apesar de não mostrar a parte da frente da camisa, as fotos revelam alguns detalhes que chamam atenção. A data de aniversário do clube foi bordada na gola, enquanto um selo comemorativo aos 120 anos do Fluminense, completados em 2022, foi colocado na barra frontal.

A estreia do novo uniforme será já neste sábado. O Tricolor encara o Santos, ás 16h30, no Maracanã, pela primeira rodada do Brasileirão.