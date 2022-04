Fred e o auxiliar Marcão com o troféu do Campeonato Carioca - Divulgação/Fluminense

Fred e o auxiliar Marcão com o troféu do Campeonato Carioca

Publicado 08/04/2022 12:36 | Atualizado 08/04/2022 16:51

Segundo maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, Fred se prepara para disputar pela última vez a competição. Durante o treino aberto do Fluminense nas Laranjeiras, nesta sexta-feira, véspera da estreia contra o Santos, às 16h30 no Maracanã, o camisa 9 confirmou que irá se aposentar quando acabar seu contrato, em 21 de julho, aniversário de 120 anos do clube. Ou seja, terá apenas mais alguns jogos para ampliar a sua marca de 157 gols no Brasileirão, atrás apenas de Roberto Dinamite.

"Meu sonho é falar que vou ficar até o fim do ano, mas acho que é melhor para todo mundo, sinceramente. Eu tenho três filhos, uma já está com 16, não curti tanto ela. Tenho uma de quatro e um moleque de cinco. Quero levar para a escola, para jogar futebol na areia, na escolinha, jogar tênis com a minha esposa, sentar para jantar ou almoçar com ela, com nossos amigos. Acho que parando agora também estarei satisfeito. Primeiro que realizei meu sonho, eu seria um atleta frustrado se não encerrasse a carreira no Fluminense. Vou seguir esse planejamento familiar. Infelizmente, vou parar", disse na coletiva de imprensa.



Aos 38 anos e campeão duas vezes do Brasileiro pelo Fluminense, Fred não pretende ficar longe do futebol. Pelo contrário. Ele revelou que já faz curso de gestão e deseja também fazer o de treinador da CBF. Com um projeto de seguir no Tricolor, o ídolo da torcida admite que ainda não sabe para qual área seguirá na nova carreira.



"Tenho um projeto que foi apresentado pelo Fluminense. Na verdade, estou me preparando para tudo, fazendo um curso de gestão e vou fazer outros, como o de treinador. Não sei qual vai ser a minha decisão, mas estou me preparando para tudo, até para ter conhecimento mesmo. Espero que possa seguir aqui no Fluminense", afirmou.



Fred retornou às Laranjeiras para um treino, o que não acontecia desde a sua primeira passagem, entre 2009 e 2016. Foi mais um encontro com os tricolores na contagem regressiva para a despedida dos gramados, que o atacante espera coroar com uma boa campanha até julho.



"Abel nos alertou para já virar a chave, assim como fizemos do título carioca para a Sul-Americana. O Brasileirão tem que começar muito bem, cada rodada é uma decisão. Tem que somar sempre pontos para brigar lá em cima, por título e por Libertadores", completou.