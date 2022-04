Yago Felipe em treino nas Laranjeiras - Marina Garcia / Fluminense

Yago Felipe em treino nas LaranjeirasMarina Garcia / Fluminense

Publicado 08/04/2022 16:39 | Atualizado 08/04/2022 18:04

Rio - O Fluminense contou com o apoio da torcida no último treino antes da estreia no Campeonato Brasileiro, neste sábado, contra o Santos, às 16h30 no Maracanã. Em atividade aberta nas Laranjeiras, os jogadores puderam sentir o carinho, valorizado pelo volante Yago Felipe. Em entrevista aos jornalistas, o jogador falou sobre a sensação de estar em um local tão importante para o clube e para o futebol nacional.

fotogaleria

"Traz muita confiança. Temos que usar esse momento bom a nosso favor para continuar com os resultados positivos. É muito bom não só para mim, mas para todos os atletas. Voltar à história, estar aqui. É importante e gratificante. Já tinha vindo aqui algumas vezes, mas a primeira para treinar. Muito feliz por estar perto da torcida. Dá para virmos mais vezes, apesar de ser longe de onde a gente mora (risos). É um ambiente muito legal", afirmou.

O dia foi especial também para o atacante Fred, que confirmou a aposentadoria em julho, no dia do aniversário do clube. Yago falou sobre a emoção do companheiro ao longo da manhã.

"Sim, falou. Ele já chegou contando as histórias dele, é um cara da casa, bicampeão. Ele está bem emocionado."

O Fluminense viveu tempos de instabilidade depois da eliminação na Libertadores, mas deu a volta por cima ao conquistar o título do Campeonato Carioca. A rápida mudança no ânimo da torcida em cerca de três semanas surpreendeu Yago, que valorizou a confiança.

"Não imaginava (que estaria de bem com a torcida tão rápido). Foi uma derrota que nos doeu bastante, mas é dentro de campo que se resolvem os problemas. Sabíamos que se saíssemos com a vitória, aquilo ficaria para trás e foi o que aconteceu. O apoio da torcida é fundamental. Temos que usar isso a nosso favor. Se mantivermos esse ambiente, ficamos mais próximos das vitórias."

O Flu faz a primeira partida do Brasileiro neste sábado e depois já volta as atenções novamente para a Copa Sul-Americana. O time de Abel Braga volta a entrar em campo na quarta-feira, às 21h30, quando visita o Junior Barranquilla na Colômbia. Neste mês, o Tricolor ainda jogará a Copa do Brasil.

"São 38 rodadas, do início ao fim a importância é a cada jogo. Temos que estrear bem diante da nossa torcida em casa. O Santos é uma equipe difícil, mas estamos concentrados para estrear com o pé direito e a vitória. São muitos jogos, calendário apertado até novembro. Mas o clube nos dá uma possibilidade boa de estar em campo, a fisiologia tem muita qualidade para recuperar. O atleta profissional hoje tem que ser cada vez mais profissional, alimentação, repouso. São jogos muito intensos. Procuramos descansar o máximo possível para estar em campo", finalizou.