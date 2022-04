Fred em treino do Fluminense - Mailson Santana / Fluminense

Fred em treino do FluminenseMailson Santana / Fluminense

Publicado 08/04/2022 15:20 | Atualizado 08/04/2022 17:00

Rio - Em treino aberto nas Laranjeiras, o atacante Fred afirmou que deverá encerrar sua carreira pelo Fluminense e também fez comentários sobre o futuro do Tricolor sem a sua presença. O centroavante aconselhou o atacante John Kennedy, de 20 anos, que é considerado uma grande promessa do clube.

John Kennedy Marina Garcia / Fluminense

"Sei que eu parando vou dar brecha para os moleques que estão atropelando, caso do John Kennedy, que colocando a cabeça no lugar já mostrou que tem potencial. Temos o Cano, que está voando, o Willian (Bigode), que também joga de falso 9... E até abrir a folha para uma futura contratação, se for o caso. A gente acha que não porque a molecada de Xerém dá conta do recado e já temos um grupo forte. Vai ser bom para todo mundo", afirmou o ídolo tricolor.

John Kenedy ainda não atuou como profissional em 2022. Ele sofreu uma fratura no pé após jogar futebol em um comunidade do Rio, durante suas férias. O jogador, de 20 anos, foi advertido pelo clube carioca, por não estar cumprindo de forma correta o seu tratamento. Recentemente, o jovem voltou às atividades.

Fred, de 38 anos, tem contrato com o Fluminense até julho e não deve ampliar o seu vínculo. O ídolo tem 197 gols em duas passagens pelo clube carioca e está vivendo suas últimas semanas como jogador. profissional