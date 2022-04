Atrás de Cano, Cris Silva em treino nas Laranjeiras - Marina Garcia / Fluminense

Atrás de Cano, Cris Silva em treino nas LaranjeirasMarina Garcia / Fluminense

Publicado 08/04/2022 16:05 | Atualizado 08/04/2022 17:01

Rio - Após o título do Campeonato Carioca diante do Flamengo no último sábado (2), o Fluminense estreou na Sul-Americana, na última quarta-feira e venceu o Oriente Petrolero (BOL), por 3 a 0, no Maracanã. Um dos gols foi do lateral-esquerdo, Cris Silva, que reforçou a necessidade de virada de chave para a sequência da temporada.

"Sem dúvidas foi um resultado muito importante. A gente sabe da dificuldade que é a competição, que só uma equipe se classifica no grupo. Entramos com o propósito de ganhar o jogo e conseguimos fazer aquilo que nós treinamos e nos propusemos a fazer. Agora é continuar com essa pegada", analisou.

O jogador, que destacou a boa atuação da equipe, visa o futuro e cada compromisso. Nesse sentido, o próximo passo do Tricolor é a estreia no Campeonato Brasileiro, jogo em que encara o Santos, no sábado (9), às 16h30, no Maracanã.