Abel BragaMailson Santana / Fluminense

Publicado 08/04/2022

Rio - Campeão carioca o Fluminense quer buscar outras conquistas em 2022. E para isso, o clube avaliou que precisa se reforçar. De acordo com informações do portal "NetFlu", a contratação de um atacante se tornou prioridade para o clube carioca no segundo semestre.

O Tricolor terá uma baixa importante no meio do ano, o atacante Luiz Henrique, de 21 anos, foi vendido ao Real Betis e irá para o futebol espanhol em breve. Com isso, o Fluminense entende que precisa se reforçar com um atacante de velocidade.

No momento, o Tricolor conta apenas com Caio Paulista e Matheus Martins para a posição. O colombiano Jhon Arias pode ser utilizado nesta função, porém, o entendimento é que o jogador rende melhor quando atua vindo de trás. Além da saída de Luiz Henrique, Gabriel Teixeira, que era uma aposta para a posição, não rendeu bem e acabou sendo negociado com o Grêmio.

Apesar de ver a contratação de um jogador para a posição como prioridade, o Fluminense não pretende fazer nenhuma loucura para se reforçar. O Tricolor mira jogadores que chegaram ao clube a custo zero, tendo o clube apenas a responsabilidade de pagar seus salários.