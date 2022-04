Fluminense anuncia novo uniforme tricolor para 2022 - Foto: Divulgação/Fluminense

Publicado 08/04/2022 18:23 | Atualizado 08/04/2022 18:25

Rio - O Fluminense anunciou oficialmente o novo uniforme tricolor para a sequência desta temporada de 2022. O Tricolor vai estrear a nova camisa neste sábado, contra o Santos, às 16h30, no Maracanã, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

No vídeo de divulgação, Germán Cano veste o novo uniforme tricolor, produzida pela Umbro, fornecedora de material esportivo. Em maio, será a vez da segunda camisa (branca) e, em julho, será divulgada uma em especial, no mês de aniversário dos 120 anos do clube carioca.

"Além da beleza natural da combinação de cores, a nova camisa traz alguns detalhes estéticos que enriquecem ainda mais seu estilo. Na parte interna da gola, há um destaque para a data '21 de julho de 1902', enquanto na barra externa há um selo criado especialmente para homenagear os 120 anos do clube das Laranjeiras", diz a nota oficial no site do Fluminense.