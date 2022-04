Abel Braga elogia desempenho de Ganso em 2022 - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Abel Braga elogia desempenho de Ganso em 2022Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 07/04/2022 18:43

Rio - O bom desempenho do meia Ganso nas últimas partidas do Fluminense, inclusive, o destaque nas finais do Carioca, contra o Flamengo, animaram bastante a torcida tricolor. Além dos torcedores, o jogador de 32 anos foi elogiado também pelo técnico Abel Braga, em entrevista ao "Seleção SporTV" nesta quinta-feira (7).

"Eu não fiz nada pelo Ganso. O que fiz foi simplesmente chegar para ele e falar: 'Você está com percentual X, com esse percentual esquece'. Ele tinha vindo das férias, tido lesão no ano passado… Ou vai melhorar muito ou não vai jogar. Ele trabalhou, foi entrando e agora é quase que unanimidade. Ele conseguiu juntar as estações da equipe", afirmou Abel Braga ao 'Seleção SporTV'.

"Eu sempre gostei de três atacantes, agora está conseguindo criar mais sem um atacante e com esse homem que faz a ligação. A virtude é dele, capacidade dele individual e coletiva, ele se preocupa muito com coletivo. Estou muito contente que a contusão do ano passado ficou problema zero até agora. Desde que começou está trabalhando, percentual hoje está lá embaixo, o que é bom para mim. Todo mundo está muito contente com ele", completou.