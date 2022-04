Mário Bittencourt - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 07/04/2022 21:45 | Atualizado 07/04/2022 21:51

Rio - A venda do atacante Luiz Henrique para o Real Betis, da Espanha, não deve ser a única do Fluminense nesta temporada. Além do jogador de 21 anos, o Tricolor pode vender também o meia Matheus Martins. A joia de Xerém de 18 anos entrou na mira do Ajax (Holanda), Leeds (Inglaterra) e Benfica (Portugal). A informação é do portal "GE".

Matheus Martins pode deixar o Fluminense Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Ainda de acordo com o portal "GE", os clubes europeus procuraram informações sobre o meia-atacante, mas o Fluminense não recebeu nenhum contato. Na última temporada, o primeiro interessado pelo futebol de Matheus Martins foi o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

Após a venda de Luiz Henrique, o Fluminense pode receber um valor com bônus em torno de 13 milhões de euros (cerca de R$ 67 milhões na cotação atual), mas ainda assim, não é o suficiente para o Tricolor bater a meta do orçamento de R$ 90 a R$ 100 milhões em 2022.