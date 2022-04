Rio,02/04/2022-MARACANA, Final do Camponato Carioca, jogo 2, Fluminense x Flamengo.Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia - Cleber Mendes/Agência O Dia

Rio,02/04/2022-MARACANA, Final do Camponato Carioca, jogo 2, Fluminense x Flamengo.Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 07/04/2022 12:42

Rio - O Fluminense confirmou que fará um treino aberto à torcida nas Laranjeiras nesta sexta-feira, às 10h, para apoiar o time antes da estreia no Brasileirão contra o Santos, no sábado. O acesso dos tricolores será liberado a partir de 9h30.

Ao todo, o clube disponibilizará a entrada de 2.000 torcedores comuns, que acessarão a arquibancada pela Rua Pinheiro Machado. Já os sócios, ocuparão 700 lugares na arquibancada social, com entrada pela Rua Álvaro Chaves, 41. Neste caso, será obrigatório apresentação da carteirinha ou o portal do Sócio logado na tela do celular.

Embalado pelo título carioca e a boa estreia na Sul-Americana, o Fluminense tenta largar bem também no Brasileirão. O Tricolor encara o Santos neste sábado, às 16h30, no Maracanã.