Gabriel Teixeira treina com elenco do GrêmioFoto: Lucas Uebel/Grêmio

Publicado 06/04/2022 16:00

Rio - Emprestado pelo Fluminense ao Grêmio, contrato de Gabriel Teixeira possui opção de compra fixada na cláusula do vínculo do atacante. O valor gira em torno de US$ 2 milhões de dólares (R$ 9,2 milhões na cotação atual). Além disso, para garantir uma transação fixada, o Tricolor receberá R$ 500 mil. A informação é do jornalista Victor Lessa.

O valor estipulado é o mesmo da venda para os Emirados Árabes, que acabou não sendo concretizada para o jogador atuar no Al Wasl, sob o comando do técnico Odair Hellmann. Apelidado de Biel pelo técnico Roger Machado, com quem trabalhou no clube carioca, em 2021, o atacante foi um pedido do treinador para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

Gabriel Teixeira tem contrato com o Fluminense até 2025 e o Tricolor é dono de 60% dos direitos econômicos do atacante. Os outros 40% estão divididos entre o jogador, com 10%, e "terceiros", que possuem 30%, segundo o portal de transparência do clube carioca.