Felipe Melo passa por operação no joelho e tranquiliza torcedores do Fluminense: 'Tudo bem' | Fluminense | O Dia

Publicado 06/04/2022 09:00 | Atualizado 06/04/2022 09:06

Rio - Após se submeter a uma operação no joelho direito para corrigir uma lesão no menisco, o volante Felipe Melo utilizou as redes sociais para tranquilizar os torcedores do Fluminense. O volante, de 38 anos, se machucou na primeira partida da final do Carioca contra o Flamengo.

"Tudo bem graças a Deus", escreveu o veterano nas redes sociais. Felipe Melo se submeteu a uma artroscopia na região. O prazo máximo de recuperação costuma ser de 40 dias, mas o volante poderá encurtá-lo e retornar aos gramados em menos de um mês.

Felipe Melo foi peça importante no título do Campeonato Carioca conquistado pelo Fluminense sobre o Flamengo. O jogador, de 38 anos, foi escalado em duas posições por Abel Braga, uma como zagueiro e outra como segundo volante.