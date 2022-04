Fluminense foi o campeão carioca de 2022 - Cleber Mendes/Agência O Dia

Rio - O título do Fluminense no Campeonato Carioca de 2022, depois de derrotar o Flamengo na decisão, foi mais do que especial para um torcedor. Além de ver o Tricolor encerrar um jejum de dez anos sem conquistar o estadual, André Luiz da Silva Rodrigues também teve a oportunidade de colocar a medalha de campeão nos atletas do seu time.

Em uma ação da Betfair, patrocinadora oficial do Cariocão, André Luiz, de 25 anos, foi selecionado para assistir ao Fla-Flu em um dos camarotes do Maracanã. Junto do torcedor tricolor, o flamenguista Matheus Leme de Souza também participou da ativação, que contou com uma visita ao gramado, um tour pelo estádio, Calçada da Fama e também vestiários.

"A motivação para ser Fluminense foi por causa do meu tio. A casa dele é toda pintada com as cores do time, tem bandeira, foto... tudo é Fluminense. O tempo todo ele só fala no time", declarou André Luiz, que é carioca, mas mora no interior de São Paulo há dois meses.

O tio de André não pôde comparecer ao jogo, mas participou da forma que deu do momento. Em chamada de vídeo com o sobrinho, ele ficou ligado nas ações e ainda ganhou uma camisa do Fluminense.

"Foi a melhor experiência da minha vida. Estou super emocionado, tremendo. Tenho que dar os parabéns à Betfair, muito obrigado. É um sonho realizado. Parabéns mesmo", disse o torcedor.