Cris Silva no treino do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 05/04/2022 13:43

Rio - A boa atuação do Fluminense na conquista do Campeonato Carioca, contra o Flamengo, teve grande participação de Abel Braga, garante o lateral Cris Silva. Em entrevista ao "GE", o jogador afirmou que os ajustes feitos pelo treinador foram fundamentais e recordou uma bela jogada que fez com Ganso.

"Nosso entrosamento tem aumentado a cada dia que passa. Essa jogada que fiz com o Ganso no lance gol e as outras que aconteceram durante a partida foram consequência disso, dos ajustes feitos pelo Abel durante os treinamentos, para que a gente tenha mais opções de passe e condições de ficar com a bola. Temos procurado evoluir nesse sentido e ficamos felizes pelo que conseguimos mostrar diante do Flamengo. É algo que, sem dúvida, vai servir como parâmetro daqui para frente", afirmou.

"Esse título tem uma importância muito grande para mim, é algo que vai me ajudar bastante, me dar mais confiança e tranquilidade para trabalhar. A cada dia que passa estou entendendo melhor a forma de jogo, me entrosando mais com meus companheiros, e aos poucos eu vou chegando mais perto do meu melhor nível. Acho que o que aconteceu de positivo nesses dois jogos finais é reflexo desse maior entendimento e percepção do que é preciso fazer, o que só vem mesmo com o decorrer dos jogos e com o tempo", finalizou o lateral.

O Fluminense volta a campo na quarta-feira, contra o Oriente Petrolero, pela Copa Sul-Americana, às 19h15, no Maracanã.