Treino do Fluminense - 04/04/2022 - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 04/04/2022 21:24

Rio - O Fluminense divulgou a lista com 50 jogadores inscritos para a Copa Sul-Americana nesta segunda-feira. O Tricolor estreia nesta quarta (6), às 19h15, contra o Oriente Petrolero-BOL, no Maracanã, pela fase de grupos do torneio sul-americano.

Fluminense divulga lista de inscritos para a Copa Sul-Americana Foto: Divulgação/Fluminense FC

Na próxima quarta-feira (13) o Fluminense encara o Junior de Barranquilla, da Colômbia, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, às 21h30. Por fim, enfrenta o Unión de Santa Fe, da Argentina, no dia 26, às 21h30, no Maracanã.

Além da Sul-Americana, o Fluminense estreia também no Campeonato Brasileiro, contra o Santos, no sábado, às 16h30, no Maracanã, pela primeira rodada da Série A.