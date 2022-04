Yago Felipe e Nino - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 04/04/2022

Rio - O Fluminense campeão do Carioca de 2022 contou com a experiência de Fábio e Felipe Melo, a força e a personalidade de André, a habilidade e velocidade de Jhon Arias e Luiz Henrique e o enorme poder de decisão de Germán Cano. Porém, a equipe comandada por Abel Braga também premiou dois jogadores que estão há algum tempo no clube e que pela primeira vez conquistaram um título de expressão: Nino e Yago Felipe.

Os dois são considerados referências no elenco tricolor para os torcedores mais jovens. Porém, ainda faltava uma conquista para que o zagueiro e o volante escrevessem de vez os seus nomes na história do Fluminense. Com o título do Carioca, os donos do "Flusquinha" podem se orgulhar de ter colocado uma faixa no peito com a camisa tricolor.

Nino, de 24 anos, chegou no Fluminense em 2019, após deixar o Criciúma. Rapidamente conquistou a posição de titular e se tornou referência no sistema ofensivo. No ano passado, foi convocado para defender a seleção olímpica e conquistou a medalha de ouro em Tóquio. Após dois vices estaduais, o defensor conquistou seu primeiro título pelo Flu.

Yago Felipe, de 28 anos, foi contratado pelo Tricolor em 2020, junto ao Goiás. Após um começo irregular, o jogador conquistou a posição de titular sob o comando de Odair Hellmann e se tornou importante naquela temporada pelo Flu. Após oscilar durante o primeiro semestre de 2022, o volante voltou a ser titular na primeira partida da final do Carioca contra o Flamengo e foi um dos destaques do time de Abel Braga nos dois jogos da decisão.