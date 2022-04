Felipe Melo é um dos líderes do elenco do Fluminense - Mailson Santana / Fluminense

Felipe Melo é um dos líderes do elenco do FluminenseMailson Santana / Fluminense

Publicado 04/04/2022 16:30

Rio - O volante Felipe Melo foi peça fundamental na campanha do Fluminense no título do Carioca. Porém, no segundo jogo da final, o veterano não pode estar em campo por conta de uma lesão no menisco do joelho. Em entrevista à Rede Globo, o volante falou sobre a cirurgia que terá que se submeter e o prazo de recuperação.

"Acredito que amanhã vou estar fazendo a cirurgia. Os médicos falaram em um mês, um mês e dez dias. Eu acredito que volto antes, 20, 25 dias… Graças a Deus é só uma artroscopia. Em breve estarei de volta", disse.

Com isso, Felipe Melo ficará de fora dos primeiros jogos do Fluminense no Brasileiro e na Sul-Americana. O volante, de 38 anos, revelou que se lesionou no começo do primeiro jogo da final do Carioca, mas conseguiu atuar durante a maior parte da partida, vencida pelo Tricolor por 2 a 0.