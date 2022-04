Germán Cano - Lenardo Brasil/ Fluminense

Publicado 04/04/2022 09:00

Rio - "Recordar é viver, Assis acabou com vocês"! Os tricolores que frequentam o Maracanã desde os anos 1990 imortalizaram esta canção em provocação aos flamenguistas, lembrando os dois gols marcados pelo ex-jogador em duas finais de Estaduais na década de 1980. Assis foi apelidado de Carrasco, mas além dele outros jogadores do Fluminense marcaram história contra o Rubro-Negro em decisões. Autor de três gols na conquista do título do Carioca de 2022 contra o maior rival, Germán Cano agora faz parte desta seleta lista.

Considerado por Nelson Rodrigues como o maior Fla-Flu do Século XX, a final do Carioca de 1969 consagrou o atacante Flávio, conhecido como Minuano. O centroavante fez o gol decisivo da vitória de 3 a 2 do Fluminense sobre o maior rival no Maracanã. A partida teve um dos maiores públicos da história do estádio. Cerca de 170 mil torcedores marcaram presença para acompanhar a decisão entre os dois clubes carioca.

Assis foi o personagem mais marcante do Fluminense na história dos Fla-Flus. Apelidado de o Carrasco, o ex-jogador decidiu duas conquistas contra o Flamengo de forma consecutiva. Em 1983 e em 1984, o Tricolor se sagrou bicampeão em cima do maior rival, com duas vitórias por 1 a 0, ambos os gols marcados por Assis. O Rubro-Negro viveu uma década dourada nos anos de 1980, mas o Fluminense foi uma "pedra no sapato" do maior rival.

Em 1995, Flamengo e Fluminense fizeram uma das decisões de Carioca mais famosas de todos os tempos. O Rubro-Negro vivia o seu Centenário e contratou Romário, que havia sido eleito o melhor jogador do mundo um ano antes. Porém, o título do Carioca seria tricolor. Em uma final histórica, Renato Gaúcho fez de barriga o gol da vitória de 3 a 2 para o clube das Laranjeiras. O lance é considerado para muitos o mais emblemático da história do clássico.

Em 2022, Germán Cano entrou para esta seleta lista. O jogador marcou três vezes contra o Flamengo nos dois jogos da final. Responsável por todos os gols do Fluminense na decisão, o argentino foi decisivo para que o Tricolor quebrasse o jejum de dez anos sem conquistar o Estadual, impediu o tetracampeonato do Rubro-Negro e encerrou uma escrita de 27 anos sem o clube das Laranjeiras conquistar um título do Carioca contra o seu maior rival.