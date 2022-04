Felipe Melo conquistou o primeiro título pelo Fluminense - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Felipe Melo conquistou o primeiro título pelo FluminenseMAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 03/04/2022 10:45

Fora da partida decisiva contra o Flamengo, Felipe Melo sofreu uma lesão no menisco do joelho direito e precisará passar por uma cirurgia já no início desta semana. Após a conquista do título do Campeonato Carioca do Fluminense, o volante tranquilizou os torcedores e afirmou que ficará fora por cerca de 20 dias, mas perderá o início da Copa Sul-Americana e do Brasileirão.

O volante ainda revelou que sofreu a lesão no início da primeira partida da final do Campeonato Carioca, mas seguiu no campo mesmo assim para ajudar o Fluminense contra o Flamengo.



"Rompi meu menisco com cinco minutos de jogo e Deus e meus companheiros ajudaram. Em 20 dias estou de volta", revelou o volante, que pôde realizar o sonho do pai e conquistar um título pelo Fluminense.



Conhecido por ser provocador, Felipe Melo, que no primeiro Fla-Flu de 2022 chamou Diego de 'meu vice', em referência à final da Libertadores vencida pelo Palmeiras, exaltou a gratidão que tem pelo Flamengo, clube que o revelou, e pediu respeito.



"Máximo respeito ao Flamengo, ao torcedor, mas quando a gente vê a torcida me xingando, dá um orgulho grande porque sentiram muito essa derrota", disse.