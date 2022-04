Abel Braga em entrevista coletiva após o clássico entre Flamengo e Fluminense - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 02/04/2022 21:48 | Atualizado 02/04/2022 21:49

O técnico Abel Braga é um ídolo da torcida do Fluminense. Neste sábado, o treinador colocou mais uma vez o seu nome na história do clube ao conquistar o título do Campeonato Carioca ao vencer o Flamengo, no agregado, em 3 a 1. Após a partida, Abelão deu entrevista coletiva e se declarou aos tricolores.

"Aqui tudo começou para mim. Era um menino, que morava na Penha, estudava, classe média meio baixa, mas fui aprendendo muito, com meu primeiro treinador, uma série de pessoas, até que chega aquele momento profissional que tem de deixar o sentimento um pouco de lado. Fui para o Vasco, que é um grande clube, seleção brasileira, Paris Saint-Germain... Mas isso não quer dizer esquecimento. A relação com o Tricolor é muito forte. Não sou e nem quero ser unanimidade, isso não existe em lugar nenhum, mas tenho certeza que os torcedores do Fluminense gostam muito de mim, da mesma maneira que os amo", declarou-se Abel.

"Hoje, novamente em número inferior, vocês viram o que os torcedores transmitiram de energia para a equipe. Não ficamos dez dias treinando, é o quarto jogo de três em três dias. Os caras (jogadores) se superaram. Tem quarta de novo e depois sábado novamente. E lamentavelmente a Conmebol parece que está no mundo da lua. Amanhã tenho de sair do Leblon para ir no clube fazer teste de Covid-19 para o jogo de quarta (contra o Oriente Petroleiro, da Bolívia, pela Copa Sul-Americana). Quero dormir! Quero esfriar a cabeça um pouco! Para vocês (jornalistas) deve ser ruim também, não param, deixam de ter vida pessoal. Mas não vou me estressar hoje não, estou muito feliz e muito agradecido aos meus jogadores", disse o treinador.

O Fluminense voltou a conquistar o Campeonato Carioca depois de dez anos. Na última conquista, o treinador era justamente Abel Braga, que também conquistou o estadual de 2005 com o Tricolor.