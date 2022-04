Luiz Henrique no treino do Fluminense - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 02/04/2022 13:45

Sem desfalques, o Fluminense irá com força máxima para tentar acabar com o jejum de títulos e voltar a conquistar o Campeonato Carioca, o que não acontece desde 2012. Para a partida final do Campeonato Carioca contra o Flamengo, neste sábado às 18h no Maracanã, o técnico Abel Braga ainda poderá contar com Nino e Luiz Henrique, recuperados de problemas físicos.

O zagueiro não sente mais dores na coxa direita, enquanto o atacante está recuperado de lesão no tornozelo direito. Por outro lado, Felipe Melo sentiu dores musculares no último treino e virou dúvida, mas está entre os relacionados.



Além deles, Fred, que estava suspenso, e Samuel Xavier, recuperado de dores na coxa direita, também estão à disposição do técnico Abel Braga. Após vencer por 2 a 0 na primeira partida da final do Carioca, o Fluminense pode até perder por um gol de diferença. Se for por dois, a decisão ainda irá para os pênaltis.



A equipe deve ir a campo com: Fábio, Manoel, Felipe Melo (Nino) e David Braz; Calegari, André, Yago, Ganso e Cris Silva; Luiz Henrique (William Bigode) e Cano.