Abel Braga - Lucas Mercon/ Fluminense

Publicado 01/04/2022 20:49

Rio - O técnico Abel Braga está tendo dor de cabeça para montar o time do Fluminense para o confronto decisivo contra o Flamengo, neste sábado, às 18h, no Maracanã, pelo jogo de volta da final do Campeonato Carioca. O volante Felipe Melo é duvido para o duelo, enquanto Luiz Henrique pode iniciar a partida. A informação é do portal "GE".

Na última quarta-feira, pelo jogo de ida, o veterano sentiu um desconforto na perna, e não treinou nesta sexta-feira. Por outro lado, será avaliado neste sábado, para ver se há condições de ser relacionado para a final do Estadual.

No caso de Luiz Henrique, o atacante se recuperou de um trauma no tornozelo e estará à disposição de Abel. Além do jogador, o zagueiro Nino também se recuperou de uma lesão, treinou nesta sexta-feira e está confirmado no duelo.

Provável escalação do Fluminense: Fábio, Manoel, Felipe Melo (Nino) e David Braz; Calegari, André, Yago, Ganso e Cris Silva; Luiz Henrique (William Bigode) e Cano. Técnico: Abel Braga.