Cano é o artilheiro do Fluminense na temporada - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Cano é o artilheiro do Fluminense na temporadaMAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 31/03/2022 18:33

Herói ao marcar duas vezes s na vitória do Fluminense por 2 a 0 sobre o Flamengo, na partida de ida da final do Campeonato Carioca, Germán Cano não quer nem pensar em comparar a vantagem atual com a eliminação na Libertadores para o Olimpia. Assim como no sábado, o Tricolor podia perder por um gol de diferença que iria para a fase de grupos da competição sul-americana, mas jogou mal demais, recuado em cima do resultado, e acabou perdendo por 2 a 0 no tempo regulamentar, e depois nos pênaltis.



"Já esqueci isso, passou muito tempo. Aprendemos e agora temos de tomar mais confiança. Não fizemos bons jogos contra Olimpia e Botafogo e isso serve para não acontecer mais na frente. Temos de ficar juntos, trabalhar a bola com confiança, ter movimentação e criar situações de gol. Vamos pensar em sábado para sair como ontem, com dedicação, energia positiva, sabendo que será um jogo difícil. Precisamos estar ligados ", afirmou o atacante argentino ao SporTV.



Com a chance de acabar com jejum de quase 10 anos sem a conquista do Campeonato Carioca, Cano prefere manter os pés no chão e não pensar muito na vantagem. Para ele, o Fluminense terá mais dificuldades com a vantagem do que no primeiro jogo.



"Sabemos que sábado vai ser muito difícil. Eles vão sair com tudo, pois estão atrás no resultado. Temos de ficar tranquilos, com pés no chão. Se pudermos correr mais, vamos correr. Se pudermos jogar mais, vamos também. Será mais difícil que o primeiro jogo", disse.