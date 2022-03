Luiz Henrique - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 31/03/2022 12:40

Rio - Desfalques na últimas duas partidas do Fluminense no Carioca, o zagueiro Nino e o atacante Luiz Henrique têm boas chances de enfrentarem o Flamengo no próximo sábado, no segundo jogo da decisão da competição. Ao fim da partida, Abel Braga falou sobre a recuperação dos dois jogadores.

"Vou falar que vou mudar para o próximo jogo? Vou mudar nada. Os nomes, eu não sei, eu vou ter, provavelmente, o Nino, voltando, Luiz Henrique... Já é um peso. Então, vamos aguardar", afirmou.



Luiz Henrique vem de um trauma no tornozelo sofrido nos confrontos contra o Olimpia na pré-Libertadores. Já Nino sente dores no adutor da coxa direita. Os dois jogadores participaram do treinamento na véspera do clássico, mas acabaram sendo preservados da final.

Fluminense e Flamengo se encaram no próximo sábado, às 18 horas, no Maracanã. O Tricolor pode até perder por um gol de diferença que ficará com o título do Estadual, após dez anos de jejum.