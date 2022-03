Abel Braga em entrevista coletiva após o clássico entre Flamengo e Fluminense - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 31/03/2022 10:03

Rio - Após a vitória do Fluminense com o placar de 2 a 0 sobre o Flamengo, na última quarta-feira, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, o treinador Abel Braga concedeu entrevista coletiva e tocou em alguns pontos delicados para o Tricolor. O técnico falou em cura de "cicatrizes" após vencer o clássico. De acordo com Abel, apenas o comprometimento é capaz de sarar as feridas criadas nos últimos tempos.

"Futebol não se ganha antes do jogo. Quem tem cicatriz é porque passou por dificuldade. E só com muito comprometimento que se cura essas cicatrizes. Essa do jogo passado foi curada. Que não nos tire do rumo para o próximo sábado", disse.

O treinador manteve os pés no chão, afirmou que ainda possui mais um jogo para atuar e que a vitória da última partida não assegura o título.

"É uma vitória que não nos garante nada, vamos colocar a bola no chão de novo e ver o que vai acontecer. Nosso presidente comentou isso, ali no vestiário, o saudoso Nelson Rodrigues, sandália da humildade".

O técnico também fez crítica à postura da arbitragem ao longo do confronto e do gol anulado de Willian Bigode no primeiro tempo.

"Às vezes, tem isso no futebol, a gente reclama muito de tempo, e quando fica muito tempo sem jogar, eles imprimiram um ritmo muito forte no primeiro tempo, jogaram melhor, pressionaram, pressionaram, e no segundo tempo, assentou. Botamos mais um jogador por dentro, no meio, e obrigamos o erro de passe", apontou antes de completar:

"Estávamos vendo agora o lance no primeiro tempo e o gol é muito mal anulado, o VAR botou a linha de impedimento totalmente equivocada, sinceramente, não dá para entender. A pressão de sempre, no segundo tempo cinco amarelos para os nossos jogadores, mas tem que dar os parabéns aos jogadores."

Rumores nas redes sociais sobre entregar o cargo de treinador também foram descartados na entrevista. Abel Braga afirmou que se um dia ter de pedir as contas, o primeiro a saber será Mário Bittencourt, presidente do clube.

"Quando eu tiver que entregar o cargo, a primeira pessoa que vai saber é o presidente do clube, não é minha mulher, meu filho, ninguém. Até hoje, eu estou feliz aqui. Amanhã posso deixar de estar? Posso. Porque, realmente, no futebol brasileiro acontecem coisas lamentáveis. Ontem tinha torcedor, no treino, você saindo, escuro, chegamos uma e meia da tarde. Jogador também precisa de carinho, um pouco de apoio. Às vezes tem até que pegar no colo.", concluiu.

Mesmo cercado de críticas e cicatrizes, o comandante do Fluminense voltará ao Maracanã junto ao elenco para disputar a Taça do Campeonato Carioca. A partida de volta terá mando do Tricolor e ocorrerá no sábado (2), às 16h.