Técnico Abel Braga lamenta eliminação do Fluminense na pré-LibertadoresFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 30/03/2022 13:39

Rio - O Fluminense deve ter novidades em seu time titular para enfrentar o Flamengo, nesta quarta-feira, no Maracanã, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. As principais novidades são a volta de Felipe Melo, que se recuperou de lesão no quadril, e a entrada de Ganso e Yago no meio-campo.

No ataque, a tendência é que Abel opte por Willian Bigode e Cano, autor do gol heroico que garantiu a vaga na decisão. Com isso, Martinelli e John Arias serão opções no banco. Na lateral, Cris Silva é outro que também deve começar jogando.

Para o primeiro jogo da decisão, Abel não poderá contar com o zagueiro Nino e o atacante Luiz Henrique. Ambos estão lesionados e não possuem condições de jogo.

Sendo assim, o provável time do Fluminense tem Fábio, Calegari, Manoel, David Braz e Cris Silva; Felipe Melo, André, Yago e Ganso; Willian e Cano.