Publicado 29/03/2022 19:03

Rio - Os torcedores do Fluminense estão tendo dificuldades para comprar seus ingressos para o duelo de ida da final do Campeonato Carioca, contra o Flamengo, na próxima quarta-feira (30), no Maracanã. Em publicações nas redes sociais, os torcedores reclamam de queda constante no sistema e demora para conseguirem finalizar a compra, tanto no site quanto presencialmente, nas lojas oficiais do clube e na sede social do Tricolor, nas Laranjeiras.

Vale lembrar que, por conta de um pedido feito pelo Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (BEPE), juntamente com autoridades e entidades responsáveis pela realização do evento, os torcedores do Fluminense não estão podendo fazer a compra ou troca de seus ingressos nas bilheterias do Maracanã.

Confira algumas reclamações dos torcedores do Fluminense:

Atualização: fui embora 11h sem ingresso porque precisava trabalhar. Não sei se vou mais ao jogo. — Fred Speranza (@Fredcbranco) March 29, 2022

A TORCIDA DO FLAMENGO ESGOTOU A PARTE DELES .A TORCIDA DO FLUMINENSE ESTAR MOFANDO NA FILA COM ENORME DIFICULDADE PRA COMPRA O INGRESSO. PARABÉNS DIRETORIA DO FLUMINENSE — Oscar Jr (@oscarvideojr) March 29, 2022

mlk a torcida do fluminense simplesmente não consegue comprar ingresso, torcedores em filas quilométricas há horas e o sistema "não funciona" pra gente... mas na volta o MB vai facilitar tudo pq é a boa relação né — junin (@ffcjunin) March 29, 2022

Bizarro oq tá sendo feito com a torcida do Fluminense, 3 horas o sistema fora, filas quilométricas pq o sistema tá fora do ar e os torcedores não conseguem comprar os ingressos,um milhão de restrições para compra de ingresso, boicote total — Rafa (@R_vasconcellos_) March 29, 2022 Confira os pontos de venda e retirada para torcedores do Fluminense: