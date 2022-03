Marcos Felipe e Fábio com o preparador de goleiros André Carvalho (de boné) - Divulgação/Fluminense F.C.

Publicado 28/03/2022 22:21

O clima no Fluminense às vésperas do primeiro jogo da final do Carioca contra o Flamengo, marcado para quarta-feira, no Maracanã, às 21h40, não é dos melhores. Segundo o jornalista Victor Lessa, que acompanha o dia a dia do Tricolor, Marcos Felipe ficou revoltado ao saber que seria barrado pelo técnico Abel Braga para a entrada de Fábio.

De acordo com o repórter, Marcos Felipe reagiu com revolta e está extremamente chateado com a escolha, que foi indicada por André Carvalho, preparador de goleiros do Fluminense. Com isso, o goleiro, muito insatisfeito, deve conversar pessoalmente com o preparador nesta terça-feira para entender os motivos da escolha e demonstrar sua insatisfação.

Desde o início da temporada, Abel Braga tem revezado os goleiros no time titular. Fábio, entretanto, foi o escolhido em jogos decisivos, como as partidas pela Pré-Libertadores clássicos no Campeonato Carioca. Pelo visto, mais uma vez, o experiente começará os duelos na decisão do Estadual.