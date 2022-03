Cano salvou o Fluminense de eliminação - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 27/03/2022 19:00 | Atualizado 27/03/2022 19:00

Rio - Por muito pouco o Fluminense não experimentou mais uma eliminação na temporada, após construir vantagem no primeiro jogo. O atacante Germán Cano fez o gol salvador no fim do clássico que terminou com vitória alvinegra e classificação tricolor. Após o fim da partida, o goleador admitiu a atuação ruim da equipe de Abel Braga no Maracanã.

"Tenho um espírito muito grande, sempre acredito até o final. O time não jogou muito bem hoje, não fizemos nada do que treinamos na semana, mas passamos de fase. O empenho do time foi muito grande, acreditamos até o fim e fizemos o gol. Agora é trabalhar toda a linha, ter mais sequência com a bola, mais confiança para converter e criar mais oportunidades de gol", disse.

Com o placar de 2 a 1 para o Botafogo, o Fluminense avançou para a final do Carioca e irá encarar o Flamengo. O Estadual será decidido pelos dois clubes pela terceira vez seguida e os jogos vão acontecer na próxima quarta-feira e no próximo sábado.