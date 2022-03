Luiz Henrique - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Rio - O atacante Luiz Henrique participou do treinamento no último sábado, véspera do segundo jogo da final do Carioca. Porém, a exemplo do que aconteceu na primeira partida, o atacante, de 21 anos, foi preservado por Abel Braga e não foi relacionado para encarar o rival.

O jovem sofreu uma pancada no tornozelo na partida de ida pela pré-Libertadores contra o Olimpia, participou do jogo de volta, acabou sofrendo novamente uma entrada dura de um adversário e não pode participar dos duelos contra o Alvinegro.

Em recuperação, o jogador está sendo preparado para retornar aos gramados ou na final do Carioca contra o Flamengo, caso o Fluminense avance, ou na estreia pela Sul-Americana contra o Oriente Petrolero, no próximo dia 6, no Maracanã.

Luiz Henrique irá permanecer no Fluminense somente até o meio do ano. O jogador tem um acordo de pré-venda com o Real Betis, da Espanha. No total, a negociação poderá render 13 milhões de euros (cerca de R$ 67,73 milhões) ao Tricolor. O clube carioca vai manter 15% dos direitos do atacante.