Magno Alves, ídolo do FluminenseFoto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 26/03/2022 16:03

Após receber a visita do zagueiro Marlon Santos, na última quarta feira, o Centro de Treinamento Carlos Castilho recebeu Magno Alves, neste sábado (26). O ex-atacante e ídolo do Fluminense acompanhou o treino comandado pelo técnico Abel Braga e falou sobre o sentimento de estar "em casa".

"Muito feliz de rever principalmente jogadores com quem eu tive o privilégio de jogar, como o Fred. Claro que hoje há muitos jogadores novos, mas há também funcionários, o presidente, pessoas por quem tenho um carinho enorme. Me sinto muito feliz", declarou.

A história de Magno Alves com a camisa do Fluminense iniciou em 1998, quando fez sua primeira passagem pelo clube, que durou até 2002. Depois, em 2015, retornou e ficou até 2016. Ao todo foram 331 partidas e 122 gols pelo Tricolor. Agora, o Magnata é um dos tantos torcedores do clube e falou da expectativa para o jogo de volta da semifinal do Carioca contra o Botafogo.

"É um jogo decisivo. Vencemos o primeiro, mas é uma nova partida. Temos a vantagem, claro, mas tem que jogar para vencer e com certeza vai dar Fluzão. Estou na torcida desde já", concluiu.