Fred - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 26/03/2022 14:00

Rio - Sem atuar pelo Fluminense desde o fim de fevereiro, quando sofreu lesão muscular no jogo de ida pela Libertadores contra o Millonarios, Fred deverá ser relacionado para encarar o Botafogo, neste domingo, pela semifinal do Carioca. Com contrato até o mês de julho, o ídolo tricolor ainda tem o seu futuro indefinido no futebol.

Aos 38 anos, Fred retornou ao Fluminense com o projeto de encerrar a carreira no dia 21 de julho de 2022, em jogo comemorativo pelos 120 anos do clube carioca. Porém, no começo da atual temporada, o presidente Mário Bittencourt afirmou que existia a possibilidade do ídolo renovar até o fim do ano.

Após começar o ano como titular, Fred não repetiu as boas atuações do começo de 2021, quando foi decisivo na fase de grupos da Libertadores e chegou a ser um dos maiores goleadores do Brasil. Com isso, a pressão por uma barração no time de Abel Braga já era grande, até que o centroavante se lesionou.

Germán Cano entrou em seu lugar, fez gols decisivos e se destacou. Como retorno de Fred, o ídolo teria que disputar posição com o argentino, que atualmente goza de prestígio no clube. De acordo com o portal "UOL", o futuro do atacante no Fluminense ainda não é conhecido, faltando três meses para o fim do seu contrato.