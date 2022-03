Abel Braga - Lucas Mercon/ Fluminense

Publicado 25/03/2022 18:58

Rio - O início desta temporada para o meia Nathan não tem sido proveitosa no Fluminense. Emprestado pelo Atlético-MG até o fim do ano, o jogador de 26 anos recebeu poucas oportunidades sob o comando do técnico Abel Braga. Por outro lado, ainda não cogita deixar o clube carioca. A informação é do portal "NETFLU".

Nathan participa de treino no Fluminense Lucas Mercon/Flu

O meio-campista ainda acredita que pode receber chances com o técnico Abel Braga. Além disso, acha que é cedo para rescindir contrato, a não ser que apareça outra proposta melhor, apesar do Fluminense bancar os 100% dos vencimentos.

Na equipe de Abel Braga, o treinador prefere escalar três volantes para compor o meio-campo. Além disso, quando decide fazer mudanças, escala o meia-atacante Jhon Arias, que passa por uma excelente fase pelo Fluminense no início desta temporada.