Abel Braga - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Abel BragaMAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 25/03/2022 09:30

Rio - Um dos principais reforços do Fluminense para esta temporada, o meia Nathan pode estar de saída do clube carioca. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", o jogador, de 25 anos, teria informado que não não deseja seguir no Tricolor e já estaria negociando um acerto com o Internacional.

O Colorado teria, inclusive, topado custear 100% dos rendimentos do meia. Nathan teria o desejo de deixar o Fluminense porque não vem tendo oportunidades com Abel Braga. Até o momento, o meia atuou em apenas sete partidas no clube carioca, a grande maioria como reserva.

Apesar do interesse do Internacional e da vontade de Nathan, o Fluminense dificilmente irá liberar o jogador sem qualquer compensação financeira. Para conseguir o empréstimo de um ano do meia, que é vinculado ao Atlético-MG, o Tricolor pagou R$ 1 milhão para o atual campeão brasileiro.