Presidente do Fluminense Mário BittencourtFoto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 25/03/2022 15:00

Rio - Emprestado ao Fluminense até o fim do ano, o volante Nonato tem agradado por suas atuações no clube carioca. Para mantê-lo em definitivo, o Tricolor Carioca poderá envolver o zagueiro Luccas Claro em negociação com o Internacional, clube que tem os direitos do jogador. As informações são do "Portal do Colorado".

Com passagens pelo Coritiba e pelo futebol turco, Luccas Claro está no Fluminense desde 2019. Foi titular boa parte desse tempo, mas perdeu espaço para David Braz no ano passado. Já Nonato chegou ao Fluminense no ano passado, por empréstimo e o Tricolor pagou R$ 500 mil. Na operação, o jogador veio com uma opção de compra no valor de 2,5 milhões de dólares (cerca de R$ 11,98 milhões) por 50% dos direitos do atleta.

Nonato, de 24 anos, teve passagens pelas categorias de base do São Caetano e se profissionalizou no Internacional. Em 2021 chegou ao Fluminense e atuou em 25 partidas, fez três gols e deu três assistências.