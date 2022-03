Copa Sul-Americana - Divulgação/Conmebol

Copa Sul-AmericanaDivulgação/Conmebol

Publicado 25/03/2022 12:32 | Atualizado 25/03/2022 13:07

Fora da Libertadores, o Fluminense conheceu nesta sexta-feira o início de seu caminho para buscar o título de consolação da Copa Sul-Americana. Em sorteio realizado na sede da Conmebol, o Tricolor caiu no Grupo H, com Junior Barranquilla (COL), Oriente Petrolero (BOL) e Unión Santa Fé (ARG).

Os colombianos são velhos conhecidos do Fluminense, que os enfrentou na Libertadores do ano passado. Apesar de ter terminado em primeiro lugar no grupo, o Tricolor não venceu o Barranquilla: derrota por 2 a 1 no Rio e empate em 1 a 1 fora. Já o Oriente Petrolero não joga na altitude, mas em Santa Cruz de La Sierra, a apenas 408 metros do nível do mar. Por fim, o Unión Santa Fé ocupa atualmente o terceiro lugar do Campeonato Argentino, em sete rodadas.

Apenas o primeiro colocado de cada grupo se classificará para as oitavas de final da Copa Sul-Americana (que se juntarão aos terceiros dos grupos das Libertadores). Os confrontos serão definidos por sorteio.



Com premiação bem inferior à principal competição continental, o Fluminense arrecadará apenas 900 mil dólares (cerca de R$ 4,3 milhões na cotação atual, contra R$ 14 milhões na Libertadores) pelos três jogos em casa na fase de grupos da Sul-Americana. Se chegar à final, que será disputada no Mané Garrincha, em Brasília, o Tricolor arrecadará ao todo 2,8 milhões de dólares (R$ 13,4 milhões). O campeão levará mais 5 milhões de dólares (R$ 23,9 milhões) e o vice, 2 milhões de dólares (R$ 9,5 milhões).

Veja os grupos da Copa Sul-Americana:



Grupo A

Lanús-ARG

Montevideo Wanderers-URU

Metropolitanos-VEN

Barcelona-EQU



Grupo B

Racing-ARG

Melgar-PER

River Plate-URU

Cuiabá

Grupo C

Santos

Unión La Calera-CHI

Banfield-ARG

Universidad Católica-EQU

Grupo D

São Paulo

Jorge Wilstermann-BOL

Ayacucho-PER

Everton-CHI



Grupo E

Internacional

Independiente Medelín-COL

9 de Octubre-EQU

Guaireña-PAR



Grupo F

LDU-EQU

Defensa y Justicia-ARG

Atlético-GO

Antofagasta-CHI



Grupo G

Independiente-ARG

Deportivo La Guaira-VEN

Ceará

General Caballero-PAR



Grupo H

Júnior Barranquilla-COL

Oriente Petrolero-BOL

Unión de Santa Fé-ARG

Fluminense