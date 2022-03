Rafael Monteiro - Divulgação

Publicado 25/03/2022 19:46

O Fluminense renovou o contrato de mais uma joia de Xerém. Rafael Monteiro, de 18 anos, teve o seu vínculo renovado até dezembro de 2025. A multa rescisória para transferências internacionais foi estipulada em 50 milhões de euros (cerca de R$ 260 milhões na cotação atual). Há seis anos no clube, o lateral-esquerdo foi titular pelo sub-17 na última temporada.



Natural de Manaus, Amazonas, Rafael chegou à Xerém aos 12 anos. No CT Vale das Laranjeiras, o jovem passou pelas categorias sub-15 e sub-17. Na última categoria, ajudou o time a conquistar o Brasileiro e chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira. No sub-20 a partir deste ano, o lateral destacou que deseja ter mais conquistas com a camisa tricolor no futuro.

"O Fluminense é a minha casa há alguns anos, me sinto bem aqui e fico feliz em poder seguir honrando essas cores. Tive momentos inesquecíveis neste clube e espero ter outros ainda maiores. Agora no sub-20 eu quero novas conquistas e poder, em breve, chegar ao profissional, com humildade e trabalho dia após dias, dando sempre o meu melhor nos treinos e jogos ", disse.



Com o contrato renovado até 31 de dezembro de 2025, Rafael Monteiro vem treinando com a equipe sub-20 do Fluminense. Neste sábado (26), às 15h, os Moleques de Xerém estreiam no Campeonato Carioca da categoria, no Raulino de Oliveira, diante do Volta Redonda.