Presidente do Fluminense Mário Bittencourt - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 24/03/2022 18:49

Rio - O Fluminense acertou o primeiro contrato profissional do lateral-esquerdo João Henrique Mendes, o Esquerdinha, nascido em 2006. Nesta quinta-feira, o jogador assinou o vínculo por quatro anos e terá uma multa rescisória de 70 milhões de euros (cerca de R$ 371 milhões). A informação é do portal "GE".

Esquerdinha acerta primeiro contrato profissional com o Fluminense Foto: Divulgação

Por outro lado, o Fluminense já tinha assinado um pré-contrato com o jogador. Com 16 anos, o Tricolor fechou o primeiro contrato profissional com o lateral-esquerdo. O atleta chegou ao clube carioca após se destacar no Projeto Guerreirinhos.

Anteriormente, o lateral-esquerdo havia atuado pela escolinha do clube, em São Gonçalo. Esquerdinha é conhecido por ser um lateral ofensivo que marca gols. Na última sexta-feira, o jogador foi convocado para a Seleção Brasileira sub-17, que irá disputar o Torneio de Montaigu, na França. O atleta é o único representante do Fluminense na lateral-esquerda da equipe.