Alan está livre no mercado - Foto: Divulgação/Guangzhou Evergrande

Alan está livre no mercadoFoto: Divulgação/Guangzhou Evergrande

Publicado 24/03/2022 16:04

Rio - O Fluminense iniciou contato com o atacante Alan, de 32 anos, que está livre no mercado. Revelado em Xerém, o jogador rescindiu o contrato recentemente com o Guangzhou Evergrande, da China. A informação é do portal "NETFLU".

Alan está livre no mercado Foto: Divulgação/Guangzhou Evergrande

Ainda de acordo com o portal, o Fluminense deseja saber quais são as suas pretensões na sequência de sua carreira. O Tricolor tem interesse em saber o que o jogador está planejando para a esfera esportiva e financeira.

De 2008 a 2010, Alan marcou presença no elenco profissional do Fluminense e agradou rapidamente a torcida tricolor. Ao todo, foram 88 partidas disputadas e 25 gols marcados. Além disso, o atacante participou da campanha vitoriosa na conquista do Campeonato Brasileiro de 2010.