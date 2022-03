Presidente do Fluminense Mário Bittencourt - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Presidente do Fluminense Mário BittencourtFoto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 24/03/2022 09:00 | Atualizado 24/03/2022 09:05

Rio - O Fluminense fez investimentos maiores e montou um elenco considerado forte para a disputa da temporada de 2022. Porém, outros jogadores deverão chegar ao clube carioca para a disputa do Campeonato Brasileiro. De acordo com informações do portal "NetFlu", o Tricolor poderá se reforçar com mais três nomes.

O site não detalha especificamente quais seriam os jogadores na mira, mas aborda o perfil. São atletas que estão se destacando nos campeonatos estaduais. Fora da fase de grupos da Libertadores, o Fluminense não deverá fazer grandes investimentos e sim optar por opções mais em conta.

Uma das posições que deverá receber reforço é a lateral-direita. Considerado um setor carente no elenco, o Fluminense conta atualmente com Calegari, que originalmente é volante, Samuel Xavier, que não agrada muito os torcedores, e o jovem Johnny, que fez suas estreia como profissional contra o Boavista.