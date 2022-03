Marlon visita CT do Fluminense - Foto: Divulgação/Fluminense FC

Publicado 23/03/2022 20:19

Rio - O zagueiro Marlon Santos, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, aproveitou a tarde desta quarta-feira para visitar o CT Carlos Castilho, do Fluminense. Revelado em Xerém, o jogador de 26 anos recebeu uma camisa do Tricolor de presente.

Marlon conseguiu deixar a Ucrânia no início deste mês, quando chegou ao Brasil. O zagueiro viveu um drama para fugir do território ucraniano após os conflitos com a invasão militar da Rússia. O jogador foi um dos atletas que ficaram presos em um bunker em um hotel em Kiev.

Ao lado da esposa, sogra e três filhos, Marlon retornou ao Brasil. Em uma publicação nas redes sociais, o Fluminense comentou sobre a alegria de ver o zagueiro bem. Antes da Ucrânia, o jogador passou por Barcelona, da Espanha, Nice, da França, e pelo Sassuolo, da Itália.