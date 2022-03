Marlon - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

MarlonMAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 23/03/2022 10:56

Rio - Titular na reta final do ano passado e com boa atuações pelo Fluminense, o lateral-esquerdo Marlon não teve oportunidades na temporada atual. Com contrato com o clube carioca até o fim do ano, o jogador, de 24 anos, deverá assinar um pré-contrato com outra equipe no meio da temporada. As informações são do portal "NetFlu".

De acordo com o site, o lateral está desapontado com a falta de espaço no elenco tricolor. Marlon não recebeu nenhuma proposta para deixar o Fluminense e no momento é a terceira opção no setor. Cris Silva e Pineida, contratados para a atual temporada, já se revezaram algumas vezes na posição.

Revelado pelo Criciúma, Marlon chegou ao Fluminense em 2017. Ele atuou com Abel Braga naquele ano e no ano seguinte. Em 2019, o jogador foi emprestado ao Boavista, de Portugal. Antes de retornar ao Tricolor, o lateral atuou no futebol turco.