Mário Bittencourt - Lucas Mercon

Mário BittencourtLucas Mercon

Publicado 23/03/2022 10:09

No último mês, o Fluminense negociou o atacante Luiz Henrique com o futebol espanhol por 9 milhões de euros (R$ 48,7 milhões), valor esse que pode ter a adição de 4 milhões de euros (R$ 21,6 milhões) caso metas sejam batidas. O motivo da venda do jogador, segundo o clube, foram as dívidas a serem pagas em curto prazo. Contudo, o Tricolor ainda não recebeu a primeira parcela. A informação é do "NetFlu".

De acordo com o portal, junto ao contexto, o Fluminense continua devendo as premiações do título da Taça Guanabara, classificação à Pré-Libertadores e à fase seguinte, embora tenha sido desclassificado pelo Olimpia (PAR), ficando fora da fase de grupos.

A tendência é que a primeira parte do valor negociado com o Real Betis esteja na conta do Flu nos próximos dias, o que desafoga um pedaço da dívida com o Del Valle e ajusta o pagamento de salários até o fim do mês.