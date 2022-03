Jhon Arias - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Rio - Não seria exagero dizer que Jhon Arias é outro jogador em 2022. Após um começo tímido no ano passado, o colombiano vem sendo um dos principais destaques do Fluminense na atual temporada. O bom momento vem rendendo até mesmo uma fase artilheira ao atleta. Com cinco gols pelo Tricolor, o colombiano já vive a sua temporada mais goleadora na carreira.

Antes de 2022, o ano que Arias, de 24 anos, havia feito mais gols na vida havia sido em 2019. Na ocasião, o jogador do Fluminense havia acabado de se profissionalizar pelo Patriotas da Colômbia. Ele entrou em campo em 36 partidas e fez quatro gols.

Na temporada seguinte, Arias jogou pelo América de Cali, também do seu país. Em 2020, o jogador viveu seu ano de escassez e anotou apenas um gol. No entanto, chamou a atenção do Independiente Santa Fe que o contratou para a temporada seguinte.

No ano passado, o colombiano voltou a marcar quatro vezes. Três pelo Santa Fe e uma pelo Fluminense. No total, Arias entrou em campo em 49 partidas, juntando os dois clubes. Ele chegou ao Tricolor no segundo semestre e oscilou bastante, sem conquistar os torcedores.

Em 2022, vivendo uma nova vida pelo Fluminense, Arias conseguiu bater seu recorde de gols em uma temporada em apenas 15 partidas. O colombiano balançou as redes em cinco oportunidades e se tornou vice-artilheiro do clube carioca na temporada. Na sua frente, apenas o artilheiro Germán Cano que balançou as redes em seis vezes.